Dopo il girone di ferro contro Germania e Francia, il Portogallo affronta il Belgio negli ottavi di finale di Euro 2020. Martinez manda in campo dal 1' i fratelli Hazard. Fernando Santos tiene ancora in panchina Bruno Fernandes, gioca Palhinha dal 1' con Moutinho e Renato Sanches. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD