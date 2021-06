La Francia non perde una partita ufficiale da oltre due anni: l'ultima sconfitta è arrivata contro la Turchia in una qualificazione per il campionato Europeo nel giugno 2019. Ben 14 vittorie e cinque pareggi da allora. Per trovare una striscia di imbattibilità più lunga per la Francia in partite ufficiali bisogna risalire tra il 1994 e il 1999, una serie di 27 partite, con l'attuale allenatore Didier Deschamps che ha giocato in 21 di queste.