Alla Puskas Arena l'Olanda sfida la Repubblica Ceca: chi passa affronta la Danimarca ai quarti. De Boer conferma il suo 3-5-2, con Malen a fare coppia con Depay in avanti. A centrocampo torna De Roon. Silhavy si affida a Schick unica punta: nel tridente alle sue spalle c'è Barak. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Disponibile su Sky Go, anche in HD