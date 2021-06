La vittoria contro la Macedonia del Nord ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive nella fase finale di EURO per l'Ucraina, una sequenza che risale alla loro prima partita in assoluto nella fase finale, la vittoria per 2-1 contro gli avversari di oggi. Quel match di Kiev è stato l'unico in cui l'Ucraina ha segnato in una fase finale di EURO prima di quest'anno.