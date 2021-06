A Wembley va in scena una classicissima del calcio europeo valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. L'Inghilterra arriva a questo match dopo il primo posto conquistato nel gruppo D, la Germania ha concluso in seconda posizione il gruppo F. Southgate sceglie Bukayo Saka al posto di Foden, tra i tedeschi invece Werner vince il ballottaggio con Gnabry. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD