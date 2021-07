I quarti degli Europei si chiudono a Roma: chi passa affronta la Danimarca, mercoledì a Wembley. Shevchenko rinuncia ancora a Malinovskyi (in tribuna per un problema fisico): fiducia al tandem Yarmolenko-Yaremchuk. Southgate lancia Sancho sulla trequarti con Mount e Sterling alle spalle di Kane. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD

