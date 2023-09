Gli azzurri vedono complicarsi l'obiettivo qualificazione dopo l'1-1 in casa della Macedonia del Nord. Nella gara di debutto di Spalletti alla guida dell'Italia, è il nuovo capitano Immobile a sbloccare il punteggio: in avvio di ripresa l'attaccante ribadisce in rete di testa dopo la traversa colpita da Barella, ma una punizione di Bardhi nel finale batte Donnarumma e vale l'1-1