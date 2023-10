Mentre il miglior bomber azzurro è Frattesi, un altro "italiano" è in testa alla classifica dei marcatori delle qualificazioni europee. Si tratta di Romelu Lukaku, unico in doppia cifra e in grado di lasciarsi alle spalle campioni come CR7, Haaland e Kane. Ma in classifica non mancano le sorprese: ecco la Top 20 partendo da chi ha segnato almeno tre reti. LA CLASSIFICA