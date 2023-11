L’Italia ha perso soltanto uno dei 35 match ufficiali - escluse amichevoli - andati in scena a Roma (24 vittorie, 10 pareggi): quello per 0-3, del 17 maggio 1953, nella Coppa Internazionale europea contro l’Ungheria, con il tandem Beretta-Meazza in pachina; da allora, ben 30 sfide senza sconfitte per gli Azzurri.