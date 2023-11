Ultimi due fondamentali match per gli azzurri di Spalletti che affrontano prima la Macedonia del Nord a Roma e poi l’Ucraina in trasferta. Partite che decideranno se l’Italia potrà difendere il titolo di campione in carica agli Europei 2024. Ecco cosa serve per qualificarsi e quali sono le combinazioni possibili

