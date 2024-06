La Germania domina e vince la prima partita di Euro 2024. Nessuna difficoltà contro gli scozzesi, battuti in un tempo: è Wirtz a sbloccare dopo appena dieci minuti, Musiala fa 2-0 prima del 20'. Nel finale di tempo arriva il colpo che risolve definitivamente il match: rigore per la Germania, rosso lo scozzese Porteous e tris di Havertz dal dischetto. Festa completa nella ripresa col poker di Füllkrug e la cinquina di Can. Inutile nel finale l'autorete di Rüdiger

