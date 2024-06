Con una gran prova di squadra e le perle dei singoli la Germania liquida la Scozia 5-1 all'esordio. Musiala incanta con le sue giocate, esplode tutto il talento di Wirtz. Fullkrug si conferma infallibile in area. Kroos disegna calcio. Non si salva nessuno degli uomini di Clarke, McTominay e Robertson combattono fino alla fine ma non basta. I voti di Riccardo Gentile

GERMANIA-SCOZIA 5-1, GOL E HIGHLIGHTS