Inizia l'Europeo di Cristiano Ronaldo che guida il suo Portogallo nella sfida con la Repubblica Ceca. Accanto a lui c'è Leao con Bernardo Silva a supporto. Schick, invece, guida l'attacco della Repubblica Ceca che va a caccia del colpaccio. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD