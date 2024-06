Termina in parità la prima gara del gruppo C a Euro 2024. A Stoccarda, Slovenia e Danimarca danno vita a una bella gara. La squadra di Hjulmand domina il primo tempo con il vantaggio segnato da eriksen. Nella ripresa, la nazionale di Kek non ci sta e reagisce: Sesko colpisce il palo e Janza fa 1-1 con un tiro deviato da M. Hjulmand. La Slovenia ci prova, la Danimarca fatica nel finale ma resiste. Le due squadre portano a casa un punto per parte