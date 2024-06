Ad Amburgo si apre il gruppo D di Euro 2024. Tanti gli "italiani" in campo, ben 4 nella Polonia (senza Lewandowski infortunato) tra cui Szczesny subito decisivo con una parata su Gakpo. Poi anche Reijnders vicino al gol, ma a passare in vantaggio è la Polonia, con Buksa. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD