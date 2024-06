Croazia-Albania, le probabili formazioni: Perisic e Petkovic dal 1'

Dalic manda in campo Perisic dal 1'. Cambio anche in attacco con Petkovic al posto di Budimir. Confermato il centrocampo con Modric, Brozovic e Kovacic. Qualche cambio anche nell'Albania: Bajrami più avanzato, a sinistra gioca Hoxha mentre in difesa ballottaggio Hysaj-Balliu. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 15

Croazia, dentro Perisic e Petkovic Dalic sembra pensare a qualche cambio rispetto alla sconfitta contro la Spagna. dentro Perisic da terzino sinistro. Il centrocampo non si tocca con Modric, Brozovic e Kovacic, mentre in attacco Petkovic viene preferito a Budimir. Kramaric e Majer in odore di conferma dal 1'. CROAZIA (4-3-3), la probabile formazione: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. Ct. Dalic

Le parole di Dalic alla vigilia "Pazienza. Dobbiamo essere intelligenti e restare concentrati fino alla fine. Non dobbiamo perdere la testa, né avere fretta, né forzare le cose. Dobbiamo contare sulla nostra qualità e giocare per raggiungere i nostri obiettivi. Puntiamo ai tre punti, ma per noi potrebbe andare bene anche un pareggio in vista dell'ultima partita. Pazienza, aggressività e il giusto approccio sono fondamentali per garantire di rimanere competitivi”.

Albania, Hoxha a sinistra. Ballottaggio Hysaj-Balliu Possibile modifica al sistema di gioco per l'Albania con Sylvinho che potrebbe optare per un 4-2-3-1 con lo spostamento in avanti di Bajrami, tenendo Broja come unica punta. Dentro Hoxha sulla sinistra. C'è un ballottaggio per la corsia di destra tra Hysaj e Balliu. ALBANIA (4-2-3-1), la probabile formazione: Strakosha; Hysaj, Ismailj, Djimsiti, Mitaj; Asslani, Ramadani; Asani, Bajrami, Hoxha; Broja. Ct. Sylvinho

Le parole di Sylvinho alla vigilia "Ho visto Spagna-Croazia e l'ho anche studiata. La Croazia ha fatto una buona prestazione, anche perdendo 3-0. Se guardate le statistiche di questa partita senza vedere il risultato, non credereste che la Croazia abbia perso. Ma a questo livello del calcio, tutto può succedere."