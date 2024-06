La seconda giornata degli Europei si apre con la sfida ad Amburgo tra Croazia e Albania, inserite nel gruppo degli azzurri e reduci dalle sconfitte contro Spagna (3-0) e Italia (2-1) all'esordio. Dalic e Sylvinho cambiano i centravanti, con Petkovic e Manaj al posto dei deludenti Budimir e Broja. Torna titolare anche Perisic come terzino sinistro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 15