Entrambe sconfitte nella gara d'esordio, Georgia e Repubblica Ceca si affrontano in una sfida da dentro o fuori. Sagnol ripropone il 3-5-2 con Kvaratskhelia e Mikautadze in attacco. Hasek con la coppia Schick-Cerny. Chytil e Barak dalla panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD