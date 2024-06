Lo scontro diretto del gruppo F dura solo 28 minuti, il tempo per un gol di sinistro di Bernardo Silva e un'incredibile autorete di Arkaydin, che sbaglia il retropassaggio al portiere Bayindir. Nella ripresa tris di Bruno Fernandes su assist di Ronaldo. Leao, di nuovo ammonito per simulazione, salterà la Georgia. Montella non riesce mai a reagire nonostante gli ingressi di Yildiz e Guler dalla panchina. Portogallo agli ottavi con il primo posto

