L'Ucraina vince in rimonta sulla Slovacchia e rimette tutto in discussione nel gruppo E. I ragazzi di Calzona trovano il vantaggio con il colpo di testa incrociato di Schranz, ma nella ripresa è il mancino di Shaparenko a siglare il pareggio. All'80 Yaremchuk, entrato dalla panchina, firma il gol vittoria con una super giocata: stop pregevole e destro ad anticipare il portiere per il definitivo 2-1