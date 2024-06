Tante occasioni ma nessun gol nello scontro diretto per la testa del gruppo D. Dopo nemmeno un minuto Maignan salva su Frimpong, poi Rabiot spreca una chance enorme davanti alla porta. Nella ripresa altra occasione clamorosa fallita da Griezmann. Simons trova il gol per l’Olanda, ma il Var annulla dopo una lunga revisione per fuorigioco. Mbappé in panchina per tutta la gara. Olanda e Francia restano in testa al gruppo appaiate a 4 punti. Eliminata la Polonia

