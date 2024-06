A Stoccarda va in scena un vero e proprio scontro qualificazione per gli ottavi di finale: si affrontano Scozia e Ungheria. Clarke conferma Adams in avanti con McTominay e McGinn alle spalle. Rossi cambia ancora: Dentro Styles a centrocampo, Varga riferimento offensivo con Sallai e Szoboszlai alle spalle. Diretta su Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

