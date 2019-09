“È stato il miglior mondiale in assoluto”, così il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha aperto a Milano la prima Conferenza di analisi del Mondiale di calcio femminile 2019 che SkySport ha trasmesso in esclusiva. “Anche considerando quelli maschili – ha aggiunto Infantino – è stato il migliore per la visibilità e l’impatto che ha avuto sul pubblico e per la passione dimostrata. Quello che si è visto in campo in Francia è vero calcio. Non è solo la brutta copia di quello degli uomini”. Per questo motivo il Presidente ha anche detto che la FIFA nei prossimi 4 anni potrà investire più di un miliardo di dollari nel movimento.

Il rapporto del Technical Study Group presentato nella mattinata avvalora quanto detto da Infantino e conferma, almeno a livello femminile, il primato del Mondiale appena giocato. Il documento di 105 pagine è, infatti, testimonianza dello sviluppo tecnico, tattico e fisico senza precedenti raggiunto dal calcio femminile. Il salto di qualità più importante è stato fatto dai portieri, che infatti riceveranno per la prima volta il The Best Fifa Football Award. La percentuale di parate è aumentata del 5% rispetto all’edizione precedente. Secondo il rapporto TSG, "Nessun’altra Coppa del Mondo ha mostrato un così alto tasso di talento tecnico a livello di individualità”. Tra queste ovviamente ci sono le candidate al The Best FIFA Women’s Player: Lucy Bronze (England/Olympique Lyonnais), Alex Morgan (USA/Orlando Pride), Megan Rapinoe (USA/Reign FC).