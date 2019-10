Giornata da ricordare in casa nerazzurra: le giocatrici dell'Inter Women hanno posato per la foto ufficiale della stagione 2019-2020, ospiti speciali nella nuova sede in Viale della Liberazione. Le ragazze di Attilio Sorbi hanno potuto ammirare la sala trofei e non sono mancati i momenti di divertimento nel backstage dello shooting fotografico