Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Lunedì 16 dicembre Lazio e Inter si affrontano nel posticipo della 16^ giornata. Privo dello squalificato Castellanos, Baroni punta su Noslin come centravanti. Ballottaggio sulla trequarti, Rovella torna dalla squalifica. Dopo le rotazioni in Champions, Inzaghi sceglie i titolarissimi a partire dalla coppia Thuram-Lautaro. In mezzo si rivedono i big, torna Dumfries dopo il forfait di coppa per la febbre. Ancora out Acerbi: c'è Bisseck

