L'intervista doppia verso Milan-Juve: Bergamaschi&Cernoia, velocità vs tecnica

Due Valentine, fino a ieri compagne in maglia azzurra, già domenica si ritroveranno contro in campionato, nel big match della 6^ giornata. La sfida è lanciata...

Bergamaschi e Cernoia, compagne in Nazionale, saranno una contro l'altra già questa domenica. Milan-Juventus è lo scontro al vertice della 6^ giornata di Serie A, sfida delicata ed impegnativa (prepartita dalle 14.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport24 e post dalle 17. Partita live alle 15 su Sky Sport UNO e Sky Sport Serie A).

Le due giocatrici hanno provato a giocare la sfida in anticipo. "La migliore qualità di Vale? La corsa e la progressione quindi, nel dubbio, bisogna picchiarla prima e fermarla prima che prenda il pallone”, scherza la juventina. Cosa temo di più della Cernoia? “Il suo gran tiro di sinistro e le sue punizioni – la risposta della rossonera- che cadono sempre a pennello dentro la porta. Non so come faccia e anzi, mi piacerebbe imparare”.

“Velocità contro tecnica e vediamo chi la spunta”: è la sfida della bianconera Cernoia, alla quale risponde così la Bergamaschi che chiede di "paragonare i due Gps alla fine della partita per vedere chi avrà corso di più".

"Il Milan deve temere la Juve in generale, ma se mi presento nella giusta maniera deve temere anche la sottoscritta”, scherza, ma non troppo Valentina Cernoia, autrice di una doppietta in Nazionale contro Malta. "Cosa è cambiato nel Milan? Hanno un’altra organizzazione di gioco, data anche dal cambio dell’allenatore. Mi aspetto una squadra concreta, decisa e determinata in campo. Sarà una partita molto fisica". Tutta da giocare (e vedere).