Coppa Italia femminile: derby al Milan, 8 gol per la Juve. Passano anche Roma e Fiorentina

Una pioggia di gol per gli ottavi di Coppa Italia femminile. Il Milan vince 4-1 il derby contro l'Inter e accede così ai quarti (dove incontrerà la Fiorentina). E' il terzo successo in altrettanti derby per le rossonere che dominano la partita segnando le quattro reti tutte nel primo tempo. Dopo appena due minuti sblocca Longo e cinque minuti dopo arriva il raddoppio di Hovland. E' poi Andrade a mettere il sigillo del 3-0 a 15' dal fischio d'inizio. L'Inter non riesce a reagire e al 37' il gran gol a giro di Conc chiude di fatto la sfida. Inutile, nella ripresa, la rete di Alborghetti.

La Juventus ne rifila addirittura 8 alla Fortitudo Mozzecane: tripletta di Bragonzi e reti di Caruso, Bellucci, Salvai, Maria Alves e Giordano. Ora le bianconere affronteranno l’Empoli che oggi hanno vinto contro il Tavagnacco per 1-0.

Grazie al successo nei tempi supplementari contro la Pink Bari, anche la Roma di Elisabetta Bavagnoli passa il turno: le giallorosse incontreranno il San Marino Academy, che oggi pomeriggio ha battuto l'Hellas Verona (1-0). Cinque gol per il Sassuolo che elimina la Roma Calcio. Stesso risultato anche per la Fiorentina che passa in casa Ravenna. Infine la Florentia San Gimignano vince 3- 1 a Bergamo.

Ottavi di Finale di Coppa Italia: tutti i risultati

Pink Bari-AS Roma 0-2

Empoli Ladies-Tavagnacco 1-0

Fortitudo Mozzecane-Juventus 0-8

Roma Calcio Femminile-Sassuolo 0-5

Ravenna Women-Fiorentina Women’s 0-5

Inter-AC Milan 1-4

San Marino Academy-Hellas Verona 1-0

Orobica Bergamo-Florentia San Gimignano 1-3