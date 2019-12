Fiorentina Women, Guagni: "Possiamo ancora migliorare, vetta vicina"

"Abbiamo finito bene il 2019, siamo in crescendo e si sta creando un bellissimo gruppo. Spero di continuare su questa scia e di migliorarci perche' la vetta della classifica e' vicina". E' quanto chiede al 2020 il difensore della Fiorentina Women e della Nazionale italiana Alia Guagni, che ha parlato a margine di un'iniziativa all'ospedale pediatrico Meyer dove ha consegnato i regali di Natali ai piccoli pazienti insieme a Giancarlo Antognoni. "Il campionato è cresciuto - ha continuato - e ne siamo tutti contenti perché le partite sono più competitive. Noi ce la giocheremo fino alla fine". Sul cammino in Nazionale "adesso abbiamo le qualificazioni all'Europeo: è una competizione difficile, forse più complessa "del Mondiale perché in Europa ci sono tante squadre forti. Siamo a punteggio pieno ma dobbiamo" continuare "a lavorare bene", anche in vista dei prossimi impegni. "Il Mondiale - ha concluso - è stata una esperienza emozionante, ha aperto un mondo perché in Italia si sono accorti tutti del calcio femminile. Speriamo sia soltanto l'inizio, per fare sempre di più. A noi il Mondiale ha dato una grandissima carica, tanta voglia di fare: speriamo di crescere ancora".