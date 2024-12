Il Niño Maravilla prepara il ritorno con la maglia dell'Udinese, dopo l'infortunio accusato a inizio stagione. "Sanchez sarà con noi domani ed è una bellissima notizia", ha detto in conferenza stampa Kosta Runjaic che sulla possibilità di vederlo in campo contro il Napoli ha spiegato: "Tutti quelli che vengono in panchina possono giocare"

Alexis Sanchez è pronto a tornare. Il Niño Maravilla sarà infatti presente nell'elenco dei convocati di Kosta Runjaic in vista della sfida tra Udinese-Napoli, in programma domani, sabato 14 dicembre, alle ore 18.00 al Bluenergy Stadium. "Sanchez sarà con noi domani ed è una bellissima notizia", ha detto l'allenatore bianconero in conferenza stampa. Per il cileno si tratta di un ritorno tra i convocati dopo la lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra accusata a inizio stagione. Ora Sanchez, che era stato escluso dalla lista (modificabile) della Serie A dell'Udinese, è pronto a tornare. E sulla possibilità di vederlo già in campo, Runjaic non si nasconde: "Tutti quelli che vengono in panchina possono giocare".