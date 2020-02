Serie A femminile, calendario e orari della 16^ giornata. Domenica su Sky Milan-Fiorentina

Con sette turni ancora da giocare è presto per parlare di spareggio Champions. Ma quella fra Milan e Fiorentina (domenica 23 febbraio ore 12.30 live su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno) è comunque una sfida che potrebbe dare una scossa decisiva alla corsa per il secondo posto, fra due squadre che si conoscono molto bene e che all’andata uscirono dal “Gino Bozzi” di Firenze con un pareggio. Le rossonere arrivano alla sfida del “Bianteo” dopo una striscia di 4 successi consecutivi, sintomo di una fiducia ritrovata dopo la sorprendente sconfitta contro l’Empoli. Per le viola occhio allo stato di forma di Paloma Lazaro: la spagnola, dopo un avvio di stagione che l’ha vista spesso in panchina, si sta lentamente ritagliando spazio a suon di gol (2 nelle ultime trasferte).

La Roma potrebbe sfruttare un pari fra Milan e Fiorentina avvicinandosi al secondo posto, ma per farlo dovrà vincere a Sassuolo, una gara ricca di insidie contro un’avversaria che all’andata mise in grande difficoltà le giallorosse. A conferma del trend positivo delle neroverdi ci sono i numeri: le ragazze di Piovani hanno vinto le ultime 6 gare consecutive in casa, non subendo gol in 5 di queste.

Sulla carta sembra più agevole l’impegno per la Juventus, che va a Verona contro una squadra che ha sempre battuto nei cinque precedenti in campionato. Per le gialloblù, oltre alle ex Glionna e Cantore, occhi puntati su Sara Baldi: l’attaccante classe 2000 ha segnato 3 degli ultimi 4 gol delle venete ed è la più giovane giocatrice di serie A ad aver segnato almeno 3 reti.

Dopo due gare in cui ha raccolto tanti complimenti ma zero punti, l’Inter proverà a muovere la propria classifica ospitando il Bari. Le ragazze di Attilio Sorbi hanno prima disputato un ottimo derby, poi a Torino hanno giocato meglio nel primo tempo contro la Juve crollando poi nella ripresa. Sulla carta dovrebbe essere più agevole l’impegno contro le biancorosse, che non vincono in Serie A dal 23 Novembre e si trovano ad avere solo 2 punti sopra la zona retrocessione, occupata dal Tavagnacco. Proprio le friulane sperano di fare punti ad Empoli, sfruttando la striscia positiva che le vede imbattute in trasferta da 2 gare, anche se all’andata furono le toscane ad imporsi a Tavagnacco per 3-1.

Il programma della 16^ giornata

Sabato 22 febbraio

Inter-Pink Bari (ore 12)

Hellas Verona-Juventus (ore 14)

Domenica 23 febbraio

Milan-Fiorentina (ore 12.30, diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno)

Sassuolo-Roma (ore 12.30)

Empoli Ladies-Tavagnacco (ore 14.30)

Florentia San Gimignano-Orobica Bergamo (ore 14.30)