Trovata decisamente originale quella della FA che sul proprio sito web ha aperto un bando per trovare il nuovo Commissario tecnico della nazionale femminile che nel luglio del 2021 sostituirà in panchina Phil Neville

Un casting sul web per scegliere il nome del prossimo Commissario tecnico della nazionale femminile inglese. Una trovata pubblicitaria o una fake news? Niente di tutto ciò, anzi tutto incredibilmente vero: con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, la Football Association ha avviato il bando per selezionare il Ct che sostituirà Phil Neville che ha già annunciato che lascerà l’incarico a luglio 2021. IL nuovo Commissario tecnico dovrà, tra le altre cose: "preparare la squadra senior femminile inglese a vincere i campionati europei femminili UEFA (inizialmente previsto nel 2021 ma slittato nel 2022, ndr) e la Coppa del mondo femminile FIFA. Creare una forte identità di squadra e privilegiare la coesione del gruppo e la fiducia tra squadra e staff. Creare e mantenere ottimi rapporti con i club. Rispettare i valori etici e morali che un ruolo così importante richiede", si legge nel comunicato. Dove, inoltre, sono presenti i requisiti fondamentali per poter presentare la propria candidatura: "Licenza Uefa A; capacità di leadership dentro e fuori dal campo; esperienza nel ruolo". Per acquisire ancora maggior punteggio invece è desiderabile "la licenza Uefa Pro ed esperienza da allenatore nel calcio femminile”.