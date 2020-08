10/10

L’Empoli Ladies riparte con una giovane e promettente attaccante: si tratta di Benedetta Glionna, classe 1999, di proprietà della Juventus. Nell’estate 2019 è passata in prestito all’Hellas Verona, dove ha disputato l’ultima stagione, segnando 5 reti in 16 presenze. Nel 2018 Glionna ha fatto il suo esordio in Nazionale Maggiore e ha vinto l’European Golden Girl, premio attribuito alla miglior calciatrice Under 21 militante in una delle massime categorie europee