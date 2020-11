Il programma dei due turni è stato rivoluzionato dall’emergenza Coronavirus , e sono purtroppo tante le gare che la Divisione Calcio Femminile ha dovuto nuovamente rinviare . Oltre al derby capitolino Roma Calcio Femminile-AS Roma , non si giocheranno Chievo Verona-Empoli e Pomigliano-Juventus (con le bianconere che hanno appena concluso il periodo di isolamento fiduciario del gruppo squadra). Non scenderanno in campo nel fine settimana nemmeno Ravenna ed Empoli, con la formazione toscana che sarà quindi costretta a recuperare più avanti entrambi gli incontri del Gruppo D.

Si ripartirà quindi mercoledì 18 dalla sfida tra Cittadella Women e Florentia. Alle 19 le padrone di casa, che non giocano in campionato dallo scorso 25 ottobre, affronteranno le neroverdi reduci dalla sconfitta di misura contro le campionesse d’Italia. Un’ora dopo i riflettori si sposteranno sul centro sportivo ‘Ignazio Simoni’, dove il Brescia proverà a mettere in difficoltà l’Inter di Attilio Sorbi. Giovedì spazio a Cesena-Milan e Pontedera-Sassuolo. Nel weekend si giocheranno le gare della terza e ultima giornata della fase a gironi. Sabato alle 10 scenderanno in campo Tavagnacco e AS Roma. Domenica Hellas Verona-Florentia, Lazio-Inter, San Marino Academy-Fiorentina, Pink Bari-Juventus, Orobica Bergamo-Milan e Napoli-Sassuolo.