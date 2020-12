Il Sassuolo vince in rimonta sul campo della Pink Bari e mantiene inalterate le distanze verso la coppia di testa Juve-Milan. Vince anche l'Inter, che scavalca in classifica la Roma, bloccata sul pari dalla Florentia. Importante successo anche per l'Empoli, che batte il Verona e conserva il quarto posto

Giornata importante per le squadre all'inseguimento della coppia al comando Juventus-Milan. Bianconere e rossonere avevano già fatto la loro parte nei due anticipi di questa nona giornata, allungando momentaneamente sulle dirette inseguitrici. Nella domenica arrivano le risposte di Sassuolo, Empoli e Inter. Le neroverdi faticano sul campo della Pink Bari, vanno sotto nel corso del primo tempo, ma ribaltano il risultato nella ripresa e si impongono con uno spettacolare 2-4. Complicato anche il successo dell'Empoli, che deve aspettare soltanto i minuti finali per avere la meglio del Verona: decisivo il colpo di testa di Norma Cinotti al minuto 83. Bene anche l'Inter, che regola il San Marino con due reti già nella prima ora di gioco ed effettua il sorpasso in classifica nei confronti della Roma. Giallorosse che vengono infatti frenate sul punteggio di 1-1 dalla Florentia: alla rete del vantaggio di Serturini ha risposto Martinovic con un colpo di testa a un quarto d'ora dalla fine. Roma che può recriminare per aver colpito un palo e una traversa nel corso del match.