Tornano in campo le ragazze di Cincotta, oggi in Repubblica Ceca, per la partita di ritorno dei sedicesimi di Champions League. Si parte dal 2-2 dell'andata: le reti di Quinn e Sabatino mantengono aperte le chance di qualificazione per gli ottavi di finale. Due i risultati utili: la vittoria o il pareggio, ma con 3 goal o più.

Calcio di inizio all’Eden Arena oggi alle ore 14.00 contro lo Slavia Praga. La partita andrà in onda in diretta su Sky Sport Football: telecronaca di Gaia Brunelli, al commento Martina Angelini.