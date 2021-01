Serie A, calendario e orari 11^ giornata

Dopo più di un mese e archiviata la Final Four di Supercoppa, torna la Serie A per l’ultima giornata del girone di andata. Le prime a scendere in campo saranno le rossonere di Ganz, l’unica squadra capace fino a questo punto di tenere testa alla capolista Juventus. Il Milan deve riprendersi dopo la deludente prova in semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina e per farlo dovrà ritrovare i gol delle sue attaccanti, Dowie su tutte. Dal derby del 18 ottobre, infatti, sono andate a segno solo Giacinti e Spinelli (un difensore), per questo le rossonere devono ritrovare il proprio potenziale offensivo se vogliono continuare la corsa al primo posto. A provare a fermare il Milan sarà il Verona, che nelle ultime 3 gare interne per 2 volte ha tenuto la porta inviolata. Bragonzi e compagne sono il secondo peggior attacco del campionato, ma nonostante questo si sono allontanate di 7 punti dalla zona retrocessione. Diretta sabato alle 12.30 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV;

pre partita affidato a Margherita Cirillo, in collegamento con Raffaella Manieri.

Devono ancora lottare per restare in A Bari e Napoli. Le pugliesi ospitano la Florentia, sperando di ricominciare a fare punti dopo ben 9 sconfitte consecutive, il Napoli, invece, ha un compito più difficile contro una Roma apparsa molto in forma nonostante la sconfitta in Supercoppa contro la Juve e che da oggi potrò contare sull’esperienza di Elena Linari, rientrata in Italia dopo le esperienze con Atletico Madrid e Bordeaux. Sulla panchina delle partenopee farà il suo esordio Alessandro Pistolesi, che ha preso il posto di Giuseppe Marino e che proverà a salvare il Napoli dopo avere contribuito negli anni a fare grande l’Empoli.

Proprio le toscane saranno protagoniste di una sfida interessante con l’altra rivelazione del campionato, il Sassuolo di Piovani. Sarà affascinante vedere tante giovani di talento a confronto come la stella Bugeja in casa nerazzurra o le varie Bellucci, Glionna e Polli per l’Empoli.