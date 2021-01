Phil Neville si dimette da Ct dell'Inghilterra

La FA ha annunciato l'addio di Phil Neville alla Nazionale femminile. Per l'ex difensore è molto probabile un incarico sulla panchina dell’Inter Miami dell’ex compagno di squadra nel Manchester United ed in nazionale, David Beckham. A guidare le Leonesse sarà, a breve, Sarina Wiegman

L'allenatore dell'Inghilterra femminile, Phil Neville, si è dimesso: è l'annuncio dell'FA, la Federcalcio inglese. E secondo la stampa inglese, Neville - il cui contratto sarebbe terminato il prossimo luglio - dovrebbe raggiungere David Beckham, suo ex compagno di squadra nel Manchester United ed in nazionale, come allenatore dell'Inter Miami, formazione della Major League Soccer (il campionato nordamericano) di cui Beckam è proprietario. A Miami, Neville dovrebbe prendere il posto di Diego Alonso, esonerato all'inizio di gennaio.