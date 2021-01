Il futuro del calcio femminile: ne parla Sara Gama

Sara Gama, classe 1989 è tante cose. In primis un difensore, della Juventus e della Nazionale italiana. Poi è il capitano, del suo club e delle Azzurre. Ma l’impegno non è solo in campo, perché la ragazza di Trieste è anche tra le prime ad essersi spese per il calcio femminile: è infatti dal 2018 consigliere della FIGC e da pochi mesi anche vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, prima donna della storia a ricoprire questo incarico. E Sara Gama è tra le protagoniste di “Giovinette”, la nuova puntata de “L’uomo della domenica” di Giorgio Porrà che rievoca la fase pionieristica del calcio femminile. In onda a partire dal 22 gennaio sui canali Sky Sport e disponibile on demand.

Il calcio femminile- soprattutto in Italia- è stato riconosciuto e celebrato soprattutto grazie al mondiale francese. Dopo anni di impegno e sacrifici lontano dai riflettori è arrivata la ribalta mediatica. “Per noi il Mondiale di Francia è stato importante non per i riflettori, quelli sono stati una conseguenza che ovviamente ci ha fatto molto piacere. Ma il nostro grande obiettivo era andare a un Mondiale dopo vent’anni. Abbiamo fatto una grande percorso e siamo andate lì togliendoci grandi soddisfazioni. E’ chiaro che poi il supporto del pubblico ci ha aiutate ad arrivare fino ai quarti: è stato un valore aggiunto che si è manifestato lì. Noi sinceramente non sapevamo che impatto avrebbe avuto in Italia, quindi siamo state davvero molto contente. Il Mondiale -siega la Gama- è stato per noi un punto di arrivo, oltre che un punto di partenza per il futuro. Il percorso è iniziato nel 2015 e sono stati quattro anni molto intensi che hanno visto mutare profondamente quello che è il calcio femminile in Italia con l’ingresso dei grandi club maschili professionistici e con anche l’apertura dei settori giovanili alle bambine. Sono stati per noi quattro anni di novità assolute continue, in cui abbiamo cominciato ad avere cose che prima erano difficili da trovare nel nostro paese. Tutto questo lavoro, questo sacrificio, con qualcuno che ha cominciato a credere in noi, ha portato al Mondiale del 2019".