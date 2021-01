Serie A femminile, calendario e orari 12^ giornata

Ma il Milan non vuole assolutamente perdere il secondo posto , che regala il pass per l'Europa, per questo andrà sul campo della Florentia per cercare l' 11esima vittoria in 12 partite e magari per ritrovare un gioco che nelle ultime gare spesso è mancato. Nonostante questo la classifica continua a sorridere alle rossonere, che restano a -3 dalla Juventus , impegnata domenica a Vinovo contro il Verona : all'andata furono Girelli e Caruso a trovare i gol vittoria ma solo nel secondo tempo.

Il Napoli ha altri problemi e in casa si gioca forse l'ultima speranza di salvezza nello scontro diretto contro il Bari. All'andata finì 1-0 per le pugliesi, che hanno conquistato contro le partenopee gli unici 3 punti del loro campionato grazie al rigore di Noemi Manno, ma che oggi dovranno fare di più contro un Napoli in crescita dopo il cambio in panchina e che sabato scorso ha messo in difficoltà la Roma.



Chi non passa un bel momento è la Fiorentina, che domenica- live alle 12.30 su Sky Sport Serie A- affronta l'Inter in uno stato di forma ben diverso da quello che permise alle ragazze di Cincotta di superare le neroazzurre 4-0 all'andata. Dopo il trasferimento di Tatiana Bonetti all'Atletico Madrid, le viola dovranno fare a meno di tanto talento e fare i conti con l'umore non altissimo della rosa, per colpa anche delle tante assenze per covid e infortunio. L'Inter della grande ex Ilaria Mauro proverà ad approfittarne, ripetendo quanto di buono fatto vedere a tratti nella sfida persa contro la Juventus una settimana fa.



Interessante anche lo scontro fra San Marino ed Empoli: all'andata le neopromosse in Toscana furono travolte con un clamoroso 10-0. Da quel momento, però, le ragazze di Alain Conte hanno preso le misure della Serie A, conquistando 8 punti che oggi vorrebbero dire salvezza.