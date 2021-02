MILAN-SAN MARINO 4-1

49' Corazzi (S), 54' Spinelli (M), 59' Dowie (M), 79' Dowie (M), 91' Tamborini (M)

Milan (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Agard, Vitale (62' Mauri); Bergamaschi, Boquete (82' Tamborini), Simic (61' Tucceri), Refiloe (80' Rask), Rizza (61' Grimshaw); Dowie, Giacinti. All.Ganz

San Marino (4-1-4-1): Ciccoli; Venturini, Chandarana, Piazza, Brambilla; Corazzi (58' Rigaglia); Babnik, Kunisawa, Muya, Vecchione (58' Landa); Menin. All.Conte

Pioggia abbondante su Milano, che rende ancora più complicato il compito del Milan, chiamato a rispondere alla vittoria di sabato della Juventus sul campo dell'Empoli. Non è solo il terreno di gioco pesante a mettere in difficoltà le ragazze rossonere, costrette a inseguire il San Marino dopo il gol del vantaggio firmato al minuto 49 da Corazzi. Quando però gli ospiti sembrano in grado di prendere in mano il match arriva la reazione veemente della formazione allenata da Maurizio Ganz: uno-due terribile intorno all'ora di gioco con le reti di Spinelli e Dowie che portano il Milan sul 2-1. Di lì in poi è un monologo rossonero, con le realizzazioni ancora di Dowie e di Tamborini che rendono ancora più rotondo il risultato finale e permettono al Milan di riportarsi a -3 dalla Juventus capolista. La lotta scudetto continua.

FIORENTINA-NAPOLI 2-0

31' Sabatino, 56' Huynh aut.

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli (82' Cordi), Zanoli; Adami, Middag, Vigilucci; Monnecchi (72' Kim), Sabatino, Baldi (87' Clelland). All.Cincotta

Napoli (4-3-3): Perez; Oliviero (86' Nencioni), Huynh (61' Di Marino), Arnadottir, Fusini; Goldoni, Errico (60' Capparelli), Huchet; Popadinova (22' Cafferata), Rijsdijk (61' Kubassova), Hjohlman. All.Pistolesi

Vittoria importante per la Fiorentina, che gestisce bene la sfida contro il Napoli sin dai primi minuti di gioco. Ragazze azzurre pericolose soltanto in due circostanze nel corso del primo tempo, ma è la rete di Sabatino a sbloccare il match e indirizzarlo sui binari viola. Formazione allenata da Cincotta che prende in mano il controllo del match e si porta sul raddoppio dopo un clamoroso pasticcio tra Huynh e Perez: il centrale del Napoli appoggia indietro il pallone al portiere, senza accorgersi che l'estremo di difensore è uscito dai pali. Retropassaggio che lentamente si avvia verso la porta, senza che nessuno possa impedire l'autogol del 2-0. Fiorentina che si porta nuovamente al quarto posto, mentre il Napoli rimane fermo in penultima posizione a quota 4 punti.