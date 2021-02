La squadra bianconera non fa sconti: chiude 5-0 contro le toscane e vola in semifinale. Girelli festeggia il 50° gol con la maglia della Juventus: è la prima giocatrice a riuscirci. Prossimo appuntamento in Coppa Italia con la vincente della sfida tra Roma e Florentia

JUVENTUS WOMEN-EMPOLI LADIES 5-0

21' Bonansea, 30' rig. Girelli, 60' Sembrant, 81' e 90' Staskova

Dal 3-0 in campionato al 5-0 in Coppa Italia: nella sfida di ritorno dei quarti di finale cambia poco rispetto al match di una settimana fa, tra Empoli e Juventus. A dominare è ancora la squadra bianconera, che si garantisce in scioltezza l'accesso alla semifinale dopo il 5-4 dell'andata. A segno su rigore, per Cristiana Girelli la giornata è particolarmente speciale: entra ancora più nella storia del club diventando la prima giocatrice a realizzare 50 gol con la maglia della Juventus.