Il City è troppo forte, Fiorentina travolta 3-0

Nell’andata degli ottavi di Champions League femminile, come purtroppo prevedibile, la Fiorentina viene sconfitta dal Manchester City con un netto 3-0 che lascia poche speranze in vista del ritorno al Franchi giovedì 11 marzo. Si gioca al Manchester City Academy Stadium che fa parte dell’Etihad Campus, un complesso di circa 9000 ettari dove a 400 metri di distanza gioca il City di Guardiola. Insomma, il luogo è da sogno e il palcoscenico è quello che merita la nostra unica squadra italiana rimasta in corsa. Ma le ragazze di Gareth Taylor si dimostrano subito troppo forti e dopo un minuto e mezzo si portano avanti con il cross da destra di Kelly e il secondo gol in questa Champions League di Lauren Hemp. L’inizio delle ragazze di Cincotta è da incubo: altri due minuti e la stessa Hemp fornisce l’assist per il raddoppio di Ellen White, l’implacabile bomber che abbiamo imparato a conoscere con la maglia dell’Inghilterra al Mondiale in Francia dove fu la miglior marcatrice del torneo insieme a Megan Rapinoe e Alex Morgan con 6 reti. Nonostante il doppio vantaggio, la squadra di Manchester non si ferma e va più volte vicino al terzo gol, ma dopo essersi salvata in più di una circostanza la Fiorentina prende coraggio nel finale di tempo e costruisce la sua prima occasione da gol. Tessel Middag, ex City, si conquista una punizione dal limite che Sara Baldi batte verso Valery Vigilucci, che non arriva davvero di un soffio alla deviazione.