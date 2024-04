Colantuono: "Salernitana grande piazza, tornerà"

È arrivata l’aritmetica retrocessione per il club campano dopo il ko per 3-0 a Frosinone. L’allenatore però vede un futuro positivo per la Salernitana: "Adesso bisogna finire il campionato, ma la società sta già pensando al futuro". Sui singoli: "Tchaouna ha ampi margini di miglioramento, per lui però ha già bussato qualcuno, sarà la dirigenza a decidere"

Con la sconfitta allo Stirpe di Frosinone per 3-0, la Salernitana retrocede aritmeticamente in Serie B. Al termine del match ha parlato l’allenatore dei campani, Stefano Colantuono: "Con tutto il rispetto per il Frosinone, che è una squadra simpatica e che stimo, onestamente non ho visto tutta questa differenza. Il calcio è strano, qualche episodio un po’ strano c’è stato. Volevamo rimandare l’aritmetica, non ci eravamo illusi, era solo questione di tempo ma oggi non meritavamo questo scarto".