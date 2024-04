Leeds ko, il Leicester di Maresca vola in Premier

La sconfitta del Leeds per 4-0 contro il QPR regala l’aritmetica promozione per il Leicester di Enzo Maresca che festeggia con due turni d’anticipo a quota 94 punti. Le Foxes tornano dunque in Premier League dopo la retrocessione della stagione scorsa

Con due turni d’anticipo e senza neppure scendere in campo, il Leicester allenato da Enzo Maresca festeggia la promozione in Premier League dopo un solo anno di Championship. A regalare l’aritmetica è la sconfitta del Leeds che va ko per 4-0 contro il QPR: le Foxes, a quota 94 punti e con una partita in meno, sono ormai irraggiungibili proprio per il Leeds che resta a 90 ma con un solo match da giocare per concludere la stagione. L’unica squadra che potenzialmente può superare il Leicester è l’Ipswich, ma essendo due i posti per la promozione diretta, le Foxes possono già esultare.