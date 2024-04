I tifosi del Bayern hanno indetto una petizione, raggiungendo circa 15mila firme, per la permanenza del tedesco sulla panchina anche dopo questa stagione. Una mossa a sorpresa commentata così da Tuchel: "Ovviamente fa piacere, ma per me questo tema non ha alcuna priorità"

Una petizione per tenere Tomas Tuche l. È questa la nuova iniziativa, partita lunedì 22 aprile, dei tifosi del Bayern Monaco per cercare di convincere il tedesco a restare sulla panchina del club bavarese. Nelle scorse ore, è emerso che l’indiziato principale per sostituire l'allenatore ex Chelsea al termine della stagione sia Ralf Rangnick , attuale commissario tecnico dell’Austria. Notizia che è poi stata confermata dallo stesso 65enne nella giornata di mercoledì 24 aprile, nella quale Rangnick ha ammesso che " ci sono stati dei contatti con il Bayern Monaco . Con la mia testa sono però concentrato sull’Europeo, ma ho già avvisato la federazione austriaca. Abbiamo un vero rapporto di fiducia".

Tuchel: "Fa piacere, ma questo tema non ha la priorità"

A seguito di questa mossa dei tifosi, non è mancata la replica di Tuchel che in conferenza stampa, in vista della sfida del suo Bayern contro l’Eintracht Francoforte di domani alle ore 15:30, ha commentato: "Mi fa davvero piacere che i tifosi vogliano che io resti, ma per me questo tema non ha alcuna priorità. Per i prossimi 11 giorni il mio focus sarà solamente il calcio, con precisione la Bundesliga e la Champions League. Non voglio che la petizione possa essere una scusa o una distrazione. Siamo concentrati al massimo su questo finale di stagione".