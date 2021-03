Vittoria importante per il Milan, che riparte dopo due sconfitte consecutive tra campionato e coppa: Empoli battuto 1-0, non senza fatica, grazie alla rete nella ripresa di Dowie e riscattati dunque i ko contro Juventus e Inter (nell'andata della semifinale di Coppa Italia). Successo fondamentale per continuare a coltivare il sogno scudetto, ma anche per tenere a distanza di sicurezza il Sassuolo in ottica secondo posto: formazione neroverde che risponde nel match delle 14.30, passando per 2-0 sul campo del San Marino e mantiene a 5 le distanze dalle ragazze di Ganz. Nella terza gara della domenica di Serie A femminile, il Verona si impone a Bari e si porta a 16 punti in classifica, portandosi a -2 dall'Inter.