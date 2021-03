Serie A femminile, calendario e orari 17^ giornata

Tanti gli incroci alla 17^ giornata di Serie A femminile, tra cui spicca il derby di Milano: da non perdere domenica 28 marzo alle 12.30 live su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A Condividi:

Le semifinali di Coppa Italia hanno reso il derby di Milano in programma domenica 28 molto più interessante. Fino alla sfida del 14 marzo per l’Inter erano arrivate solo sconfitte contro il Milan, ma la vittoria di Coppa (2-1 in attesa del ritorno del 24 aprile) ha regalato una consapevolezza maggiore a Mauro e compagne, che possono affrontare il match di campionato senza paura. Le neroazzurre sanno che non sarà facile ripetere l’impresa, contro un Milan che prova ancora ad inseguire il primo posto della Juve ma soprattutto a blindare la seconda pisizione che vuol dire qualificazione alla prossima Champion’s League. Appuntamento da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A. Prepartita dalle 12.00 anche su Sky Sport 24, In studio Margherita Cirillo e Giancarlo Padovan, in collegamento Raffaella Manieri.

leggi anche Due giorni di eventi live, devi esserci Più agevole il compito per la Juventus, che ospita un Bari ormai distante 6 punti dalla zona salvezza, una sfida che sembra riguardare soprattutto Napoli e San Marino. Soprattutto le campane attraversano un ottimo momento, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro la Florentia e pronte ad ospitare un Empoli superiore sulla carta, ma che non ha più molto da chiedere al proprio campionato. Sarà una gara particolare per mister Pistolesi, che ha iniziato la sua carriera nel calcio femminile nel 1984 guidando La Piazza, squadra che nel tempo è diventata l’attuale Empoli. Più difficile sembra l’impresa di San Marino, che fa visita alla Roma, squadra in forma e capace di segnare 15 gol nelle ultime 6 giornate. Le Titane sperano di ripetere la prestazione dell’andata, quando misero in difficoltà le giallorosse e, quando sembrava che la gara fosse destinata a terminare 2-2, subirono il gol di Serturini che decretò la loro sconfitta ma dopo un’ottima prova.

A proposito della Florentia, le toscane sono state penalizzate in settimana di un punto in classifica per un’irregolarità su un vecchio accordo economico. La società neroverde ha così perso una posizione in classifica, ma proverà a ritrovare la vittoria in una sfida difficile come quella con il Sassuolo. Le ragazze di Piovani all’andata si imposero con un netto 3-0 e attualmente provano a raggiungere il Milan al secondo posto o almeno a consolidare il terzo, che potrebbe garantire loro la partecipazione alla prossima final four di Supercoppa. Il giovane talento Haley Bugeja sta risolvendo i problemi con la pubalgia, non gioca titolare in campionato dal 13 dicembre ma negli spezzoni in cui viene impiegata conferma di essere uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Appuntamento sabato alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Viene da 3 sconfitte consecutive la Fiorentina, che nell’ultima giornata è uscita comunque a testa alta dalla sfida contro la Juve e soprattutto ha ritrovato il gol della scozzese Lana Clelland. Contro il Verona le ragazze di Cincotta sperano di ritrovare anche i punti, che mancano dalla vittoria contro il Napoli del 7 febbraio.