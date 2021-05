Calcio femminile, Pomigliano e Lazio in Serie A

Prima il Pomigliano, adesso la Lazio di Carolina Morace. Sono le due squadre già promosse in Serie A, a 180 minuti dalla fine del campionato femminile cadetto

Doppia felicità per la Lazio femminile: vince il derby con la Roma e festeggia la Serie A . La squadra allenata da Carolina Morace , mettendo a segno la 12^vittoria stagionale ha potuto festeggiare il salto di categoria con due giornate d’anticipo.

La Lazio raggiunge il Pomigliano, già promosso

A Pomigliano d’Arco si era festeggiato il weekend precedente con le ragazze campane allenate da Manuela Tesse già promosse aritmeticamente dopo la vittoria contro il Pontedera di Renzo Uliveri. In vista del derby con il Napoli Femminile dell’anno prossimo, il Pomigliano si gode il primo posto in classifica con 49 punti (due in più della Lazio), frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.