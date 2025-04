Leicester, Vardy lascia il club dopo 13 stagioni

Jamie Vardy lascerà il Leicester City a fine stagione, dopo 13 anni trascorsi con il club. Il 38enne è stato protagonista nella vittoria a sorpresa in Premier League nel 2016 e della FA Cup nel 2021. L'attaccante inglese aveva firmato un prolungamento di contratto di 12 mesi la scorsa estate dopo la promozione dalla Championship. Poi la stagione complicata del Leicester, retrocesso dopo solamente una stagione in Premier con 5 giornate di anticipo, è terminata con l'annuncio dell'addio del suo giocatore più importante. Vardy - arrivato dal Fletwood per un milione di sterline nel 2012 - ha segnato 198 gol in 496 presenze con la maglia del Leicester. Con la nazionale inglese ha invece collezionato 26 presenze e 7 reti.

"Decisione difficile, voglio continuare a giocare"

L'annuncio con video sui social del club: "Sono qui da così tanto tempo che pensavo davvero che non sarebbe mai finita. Non solo è stato davvero difficile per me comunicare questo, ma è stata anche una decisione difficile da prendere. Il Leicester City è stata la mia seconda casa, la mia famiglia allargata, la mia vita per 13 anni. Il club, la città, la gente, significano tantissimo per me e la mia famiglia". Sul futuro: "Voglio continuare a giocare e a fare ciò che mi piace di più: segnare gol. Spero che ce ne siano uno o due in più per il Leicester da qui alla fine della stagione, e molti altri in futuro. Potrò anche avere 38 anni, ma ho ancora il desiderio e l'ambizione di raggiungere molto di più".