La Juve femminile è campione d'Italia: Napoli ko

Con 2 giornate di anticipo la Juventus può festeggiare il quarto Scudetto consecutivo, traguardo impreziosito dal record di 20 successi su altrettante gare giocate. Un percorso netto perfetto, in cui le ragazze di Rita Guarino hanno mostrato la loro superiorità soprattutto negli scontri diretti con il Milan, che è stata da subito la principale avversaria.



La differenza con le altre formazioni l'ha fatta la qualità della rosa, impreziosita dall'arrivo di straniere importanti come Lina Hurtig, che ha dato un contributo fondamentale nei momenti più delicati, tanto da conquistare con regolarità la maglia della Nazionale svedese. Una panchina lunga ha permesso di sopperire a qualche infortunio, come a quello di Barbara Bonansea nel momento in cui aveva iniziato a fare la differenza con prestazioni da top player.

L'esplosione, ad esempio, di Arianna Caruso, che a 21 anni è ormai una certezza, o la crescita costante di Andrea Staskova (classe 2000), hanno fatto da supporto alla leadership consolidata di Cristiana Girelli, lanciata verso la conquista del titolo di miglior marcatrice della stagione.



L'ottima figura fatta con la corazzata Lione in Champions ha dimostrato come le bianconere abbiano intrapreso il giusto percorso per arrivare non solo a dominare in Italia, ma per ritagliarsi uno spazio sempre più importante anche all'estero.

Unica macchia l'eliminazione in Semifinale di Coppa Italia arrivata contro la miglior Roma della stagione, che nel doppio confronto si è dimostrata più cinica.

Ma oggi è solo il tempo di festeggiare un titolo meritato dopo una stagione dominata.